Ambulantes del mercado Modelo pagan "cupos" a serenos de la MPCH denuncia administrador

Un promedio de tres mil comerciantes formales, se quejan de los ambulantes, y señalan que sus ventas han disminuido.

Agregó que hay centenares de comerciantes ambulantes que se han posicionado en el interior y exterior del mercado, en espacios liberados por disposición del Poder Judicial, destinados para ser usados como mitigación en alguna emergencia. Están ocupando las calles Arica, Pedro Ruiz y José Balta y muchos de ellos señalan que pagan 5 y 7 soles diarios.

"Lamentablemente, como administrador del mercado Modelo no puedo sacarlos; porque no tengo vigilantes ni apoyo de la Policía Municipal. Solicité respaldo a las gerencias de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico, y no me responden nada; por eso he salido con megáfono en mano para pedirles que no paguen ni un centavo a los cobradores corruptos", agregó Rafael Márgari.

"Aquí tenemos que ser duros, si hay responsables se debe sancionar con todo el peso de la ley. Los comerciantes han tomado los espacios internos y las calles, pero no tengo el apoyo para su liberación"; reiteró el administrador del mercado "Modelo" de Chiclayo