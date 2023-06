Áncash: Se inicia la Feria de Integración Regional San Pedrito 2023

Enhorabuena. Desde hoy el vivero Forestal de Chimbote abrió sus puertas para presentar la Feria de Integración Regional de San Pedro 2023, una actividad tradicional que se realiza por días festivos a la conmemoración de San Pedro, patrón de los pescadores.

330 stands se colocaron en la explanada del vivero, para que los comerciantes, artesanos y cocineros de Cusco, Lambayeque, Puno, Piura y ciudades de la sierra de Áncash,

vendan sus productos.

Un equipo de Exitosa Chimbote llegó hasta la zona en donde pudo corroborar los diferentes insumos que se vendían.

Sofía Quispe Paniguara, natural de la provincia de Urubamba, en la región Cusco, tiene 37 años en el rubro de la textilería y no es la primera vez que participa de la feria en Chimbote.

" No es la primera vez que me encuentro en la feria, el año pasado también llegué con mucho entusiasmo a promocionar mi textilería. Yo hago ponchos, chalinas, chales, gorros con lana de alpaca. Lo nuevo que traje son adornos como llamas, alpacas, me demoró en hacer dos días, esos están hechos con lana de alpaca y oveja. Su precio varía de acuerdo al tamaño, los pequeños están a S/10 soles y los grandes 15 soles", mencionó Quispe, quien llegó junto a su esposo y se encontraban vendiendo algunas chalinas.