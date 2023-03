Áncash: Viviendas, puestos comerciales y cultivos se inundaron por intensas lluvias

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa per

Las zonas m嫳 cr癃icas se reportaron en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Nepe鎙 y Moro.

En el pueblo joven de Villa Mar燰 del distrito sure隳, aguas empozadas se encontraban en las calles de la avenida Per, La Libertad y Brasil. Moradores hab燰n colocado costales de arena e incluso muros de concreto en las entradas de sus viviendas para que no ingresen las aguas, pero no fue suficiente.

Ver鏮ica Campos, desde muy temprano, con baldes en mano; sacaba las aguas de su hogar.

"Esto no solo ha provocado las lluvias intensas; sino los desages que han colapsado. Mis electrodom廥ticos, las camas de mis hijos todo se ha inundado. Sabiendo que se avecinaba la lluvia, mi esposo hizo un muro de contenci鏮 para prevenir; ya que ten燰mos temor que se desbordara el r甐 Lacramarca; pero las lluvias ingresaron con fuerza", mencion a Exitosa Chimbote.

Otro de los perjudicados fue el padre Carlos Alza Medina, que junto a los feligreses sacaron las aguas de la parroquia "Cristo Rey".

"Desde la madrugada hemos recogido las aguas. Los techos de calamina que tienen 40 a隳s de antigedad, no han soportado las lluvias. Se ha desconectado todo el fluido el嶰trico y an no s si los equipos de sonidos que usamos para los coros en la parroquia; siguen funcionando. Gracias a Dios las im墔enes no se han deteriorado. La cochera que alquilamos algunos hermanos para poder solventar el templo; parece una piscina, no obstante, poco a poco estamos sacando el agua. En estas 廧ocas seamos solidarios con nuestro pr鎩imo", manifest el p嫫roco.

Debido a ello, maquinarias y moto bombas de empresas privadas y de la Municipalidad de Nuevo Chimbote llegaron a la zona para evacuar las aguas.

El alcalde sure隳, Walter Soto Campos, detall que se estaba buscando puntos de refugio a las personas que hab燰n perdido sus casas.

"Hemos llegado con maquinaria pesada al rio Lacramarca para realizar trabajos de descolmataci鏮. Igual nos estamos dirigiendo a las zonas m嫳 afectadas con pl嫳ticos, colchones y otros enseres. Pedimos a la poblaci鏮 prevenci鏮 y calma", acot el burgomaestre.

Suspenden clases:

Algunos centros educativos privados de Chimbote mandaron comunicados suspendiendo las clases hoy y ma鎙na por los estragos que dejaron las lluvias.

Productos en mal estado:

En Chimbote, los comerciantes del mercado mayorista La Perla, sacaban los pocos productos de primera necesidad para ver si serv燰n.

"Hemos perdido 5 costales de arroz (50 kilos), m嫳 de 20 papeles toallas,50 celda de huevos y 30 tarros de leche malogrados. Estoy con mis trabajadores sacando los productos. Esto nos producir muchas perdidas", finaliz la vendedora.

Exitosa registr que comerciantes hab燰n botado gran cantidad de verduras.

En las principales calles del centro, distribuidoras mayoristas tiraron gran cantidad de tiles escolares que se hab燰n deteriorado. Supermercados colocaron costales de arena para evitar que las lluvias no afecten los productos y algunas tiendas de ropa tuvieron que sacar las prendas de los percheros para embolsarlas.

Adem嫳, se registraron largas colas de ciudadanos que esperaban comprar pl嫳ticos, botas y ponchos. El metro de pl嫳tico oscilaba entre S/7 a S/ 8 soles, los ponchos se encontraban entre S/ 35 a S/ 45 soles y las botas de jebe estaban a 30 soles.

Cultivos da鎙dos:

El caudal del r甐 y la activaci鏮 de quebradas Solvin, Virgen de las Mercedes y San Crist鏏al origin la inundaci鏮 de 500 viviendas afectadas y 50 hect嫫eas de mango, palto y esparrago en Nepe鎙.

M嫳 de 100 viviendas y cultivos de mango y palto en el distrito de Moro se vieron afectados. Hasta el momento, debido a las lluvias y al desborde del r甐, el tramo San Jacinto -Moro se encuentra destruido.