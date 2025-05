Arequipa: Joven soldado denuncia agresiones de su superior y compañero dentro del cuartel Salaverry

Un hecho lamentable ocurrió el pasado 27 de abril en Arequipa cuando un cabo de solo 18 años fue cobardemente agredido por un superior del Ejército del Perú. Esto generó que tenga que ser internado en el Hospital Militar ubicado en el distrito de Mariano Melgar tras haber perdido una cantidad significativa de sangre.

Luego de ser atendido, el soldado se acercó hasta la comisaria de Miraflores para asentar la denuncia por agresión contra el subteniente Darío Hurtado y dos de sus compañeros de camarote.

Según el parte de la Policía Nacional del Perú, todo inició cuando el cabo de 18 años se acercó hasta su superior para pedirle un permiso para poder salir del cuartel. Sin embargo, el joven recibió una respuesta negativa, además de un fuerte golpe en el estómago.

Ya en su camarote, el soldado volvió a ser agredido sin razón alguna recibiendo un golpe en el cuello y estómago. Como si eso fuera poco, otro de sus compañeros, identificado como Aderlín Huamán, le entregó una gaseosa con alcohol lo cual es considerado como una falta grave.

Al reclamarle esta acción, el otro implicado le aplicó un duro golpe con un objeto contundente lo que generó que pierda la conciencia. Tras perder una significativa cantidad de sangre, el cabo fue trasladado al Hospital Militar acompañado por un integrante del Ejército.

Luego de denunciar este abuso, José Daniel Escobar Ayqui conversó en exclusiva con Exitosa para dar mayores detalles de su situación. Durante esta breve charla, el soldado indicó estar mal de salud por las secuelas que le dejó las constantes agresiones de su superior y sus compañeros.

Incluso, indicó que cuando se encontraba en el nosocomio perdió el conocimiento en repetidas ocasiones debido a los golpes recibidos. Según pudo conocer nuestro medio, el joven pide al Ejército peruano que se le de su baja voluntaria y que no sea considerado como desertor.

"Ahora me encuentro mal. Estoy con mareos, incluso cuando he estado en el hospital he perdido consciencia de nuevo por los golpes en la cabeza", indicó