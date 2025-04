Ministerio Público: No entregaron audio donde abogado de Fuerza Popular pediría suspensión de Domingo Pérez

En exclusiva con Exitosa, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, descartó que les hayan entregado el audio en el que presuntamente el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, le solicita al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, la suspensión del fiscal José Domingo Pérez.

"Se ha afirmado, desde diferentes sectores, de la existencia de un audio que habría entregado una persona a la Fiscalía y lo cierto es que ese audio no ha sido entregado", manifestó en nuestro medio.

Sin embargo, durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Cubas no descartó que esta grabación sí exista.

"Puede existir [...] la versión oficial del Ministerio Público es que no ha sido entregado y que la persona ha sido convocada en más de una oportunidad y que hay constancia escrita de que no ha entregado ningún audio que sea una evidencia probatoria acerca de la comisión de un delito. En esas circunstancias, no se puede adoptar ninguna decisión", detalló.