Atentado contra alcalde de Bolívar: PJ dicta 12 meses de prisión preventiva contra presuntos responsables

El Poder Judicial (PJ) dictó 12 meses de prisión preventiva contra los tres presuntos sicarios que intentaron asesinar al alcalde de la provincia Bolívar, Pedro Melecio Rivera Echevarría. Estos fueron capturados la semana pasada por parte de la Policía Nacional de Bambamarca.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el PJ informó que esta medida se tomó a cargo de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca contra los tres detenidos.

De tal modo, los tres sujetos son acusados de por los presuntos delitos de sicariato y lesiones graves en agravio del alcalde provincial de Bolívar, Rivera Echevarría, quien fue atacado a balazos, pero logró salvarse.

La noche del 15 de abril fue un momento de terror para el burgomaestre Melecio Rivera, ya que la apacible cena que tenía con otros funcionarios se vio afectada por delincuentes que llegaron a bordo de una moto lineal y dispararon cuatro veces contra él. Luego del atentado, los presuntos sicarios huyeron con dirección al sur rumbo a la zona de Bambamarca.

"Me metieron cuatro balazos a mí. Mi casa está perforada, pero existe el milagro de Dios, no me han logrado matar y se han dado con rumbo desconocido. Se han quitado en una moto lineal", declaró Rivera para nuestro medio.