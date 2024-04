¡Golpe al crimen! Policía captura a presuntos sicarios que intentaron asesinar al alcalde de Bolívar

18/04/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, general José Zavala, reveló que efectivos de la Policía Nacional de Bambamarca junto a agentes de la Divincri lograron la captura de tres presuntos sicarios que intentaron asesinar al alcalde de la provincia Bolívar Pedro Melecio Rivera Echevarría.

Atentan contra el alcalde

La noche del 15 de abril fue un momento de terror para el burgomaestre Melecio Rivera, ya que la apacible cena que tenía con otros funcionarios se vio afectada por delincuentes que llegaron a bordo de una moto lineal y dispararon cuatro veces contra él. Luego del atentado, los presuntos sicarios huyeron con dirección al sur rumbo a la zona de Bambamarca.

"Me metieron cuatro balazos a mí. Mi casa está perforada, pero existe el milagro de Dios, no me han logrado matar y se han dado con rumbo desconocido. Se han quitado en una moto lineal", declaró Rivera para nuestro medio.

El alcalde de Bolívar se salvó de milagro, pero desafortunadamente una de las balas impactó en la cabeza de Gaifero Siccha Sánchez, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de los intereses de su provincia, quien terminó por perder la vida. Otras de las personas que salió herida por los disparos fue Magdiel Ballazar Ballazar con un impacto de bala en el abdomen.

Lograron la captura

El general José Zavala reveló a los medios que a pesar de que los presuntos sicarios trataron de huir, ronderos con apoyo de la policía lograron la captura de Pedro Alejandro Tacilla Luján de 21 años y natural de Trujillo, Dionisio Geiner Acosta Torres de 37 años y un tercero más que aún sigue en proceso de identificación.

Dos implicados ya fueron trasladados a la comisaría de Bolívar y se recuerda que exigían desde la semana pasada al alcalde alrededor de S/100 mil soles para no atentar contra su vida.

Además, detalló que los ronderos se encuentran indignados por el incremento de la criminalidad y trataron de impedir que el tercer delincuente, quien está herido, sea llevado a la comisaría para iniciar las investigaciones, ya que buscaban tomar "la justicia con sus propias manos".

"Los detenidos los tienen la policía, pero ellos (ronderos) no los dejan pasar porque quieren hacerle un 'muestreo' en su Plaza de Armas. Estamos negociando con ellos para que todo esto pueda ser lo más rápido posible y poder iniciar las investigaciones y diligencias con el Ministerio Público, para que no nos venzan las horas", detalló Zavala.

¿Exalcalde detrás del ataque?

Uno de los sicarios implicados en el intento de asesinato del alcalde de Bolívar, Pedro Melecio, ha revelado que un exalcalde estaría detrás del ataque a balazos en contra del burgomaestre por un "tema político", ya que el objetivo sería ganar las próximas elecciones.

"Es por tema de política. El anterior alcalde ha querido ganar las siguientes elecciones. (¿Cómo se llamaba?) Eso sí no sé. (¿Cómo sabe que es el exalcalde?) Porque escuchaba al contacto intermedio hablar", declaró.

De esta manera, el jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, general José Zavala, reveló que se logró la captura de tres presuntos sicarios que intentaron asesinar a balazos al alcalde de Bolívar, La Libertad, Pedro Melecio Rivera Echevarría. El caso sigue en investigación.