Intentan asesinar al alcalde de Bolívar: Exalcalde estaría detrás de ataque a balazos en La Libertad

Preocupación en La Libertad. Uno de los sicarios implicados en el intento de asesinato del alcalde de Bolívar, Pedro Melecio, ha revelado que un exalcalde estaría detrás del ataque a balazos en contra del burgomaestre.

Así lo dio a conocer uno de los involucrados en este alarmante caso tras ser capturado por las rondas campesinas. Precisamente ante ellas, dio a conocer que el atentado obedecería a un "tema política".

Según indicó el mencionado delincuente, un exalcalde habría orquestado el intento de asesinato de Pedro Melecio con el objetivo de ganar las próximas elecciones. Y si bien no reveló el nombre del acusado, afirmó que obtuvo esta información tras escuchar la conversación de su contacto intermedio.

"Es por tema de política. El anterior alcalde ha querido ganar las siguientes elecciones. (¿Cómo se llamaba?) Eso sí no sé. (¿Cómo sabe que es el exalcalde?) Porque escuchaba al contacto intermedio hablar", declaró.

Como se recuerda, el alcalde de Bolívar (La Libertad), Pedro Melecio, dialogó con Exitosa el último 16 de abril y detalló cómo unos delincuentes intentaron acabar con su vida.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el burgomaestre informó que los criminales dispararon cuatro veces en su contra. Sin embargo, ninguno de estos logró impactar contra su cuerpo.

"Me metieron cuatro balazos a mí. Mi casa está perforada, pero existe el milagro de Dios, no me han logrado matar y se han dado con rumbo desconocido. Se han quitado en una moto lineal", declaró para nuestro medio.