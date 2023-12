¡Aterrador! Encuentran feto de cinco meses en tacho de basura en centro de Piura

¡De terror! Esta mañana se encontró el cuerpo fallecido de un feto de cinco meses en un tacho de basura. Este hecho se dio en el centro de Piura.

Testigos del macabro suceso, unos trabajadores de Limpieza de la Municipalidad Provincial de Piura dieron cuenta que mientras realizaban sus labores en la esquina del Óvalo Grau hallaron al menor sin vida.

Tras este suceso, se comunicaron con el personal de Serenazgo del municipio y estos en conjunto con los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzaron con el traslado del cuerpo fenecido del bebé a la Morgue de Piura para empezar con las diligencias respectivas.

Al respecto, los ciudadanos han exigido a las autoridades que den con la identificación de los criminales que arrojaron al feto.

El pasado 11 de mayo, una noticia escalofrió a muchos peruanos tras enterarse de la muerte de un bebé de apenas 11 meses de nacido que murió tras ser apuñalado por un criminal que asaltó a sus padres en Iquitos.

El cuerpo de esta nueva víctima mortal de la delincuencia fue velado por su familia, luego de que su organismo no resista las heridas.

En comunicación con Exitosa, los padres del fallecido menor de edad relataron cómo ocurrió este terrible hecho de inseguridad ciudadana. Así, ambos cuentan que fueron interceptados por un delincuente que se trasladaba en moto, el cual habría intentado arrebatarles sus pertenencias, pero al no encontrarlas, optó por atacarlos con un arma punzocortante.

"Nos fuimos a pasear y ahí es donde sucedieron todos los hechos. No pusimos resistencia, tanto ella (su pareja) se fue al costado corriendo tratando de escapar del delincuente. Aproximadamente, a diez metros la abordan a ella y, al no encontrar nada, apuñalan al bebé", contó el papá del bebé a nuestro medio.

En adición a este relato, la madre de la víctima indicó que, tras intentar asaltar su pareja, el delincuente corrió hacia ella. Pese a que intentó huir, el asesino la alcanzó para ejecutar su crimen. Así, tras insultarla y agredirla, finalmente hirió de gravedad al menor de edad.

"Me bota, me da una bofetada en la cara y me bota hacia el piso. Yo alzo mi cabeza y, al momento que pasa eso, veo que lo agarra, saca el cuchillo y le pica a mi hijo", detalló.