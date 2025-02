Ayacuchanos critican al Congreso con ingeniosos cánticos durante carnaval: "Solo cobran rico"

En medio del paso de las comparsas que formarán parte del Carnaval Ayacuchano 2025, la denominada agrupación cultural denominada 'Las Candys' sorprendieron a todos tras dedicarle unos cánticos criticando y mostrando su rechazo al Congreso de la República.

A través de las redes sociales se difundió un video donde se ve a un grupo de ciudadanos ayacuchanos cantando a viva voz algunos versos que dejaron a más de uno de los presentes sorprendido, puesto que se trataría de una forma de mostrar su indignación con la gestión parlamentaria de nuestro país.

Asimismo, con estos cánticos, la agrupación no dudó en recordar a todos las investigaciones que se le siguen a algunos congresistas y en especial, el polémico caso que sacó a la luz la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Parlamento. También aprovecharon en acusar a los políticos de no trabajar en favor de los peruanos, sino que buscarían solo velar por sus propios intereses.

"Esos qanras (sucios) congresistas qué se habrán creído. Way way way way, la mano nos han metido (...) No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico. Sí, sí, sí, sí y abren su chonguito (...) Esos corruptos nos han levantado. No, no, no, no nos han pagado", expresan de forma enérgica como su forma de protesta mientras sacan a relucir sus peculiares pasos al ritmo de la música en plena vía pública.