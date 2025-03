Pamela López le pide los útiles escolares a Christian Cueva: "Él se olvidó que tiene hijos"

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió a todos al no dudar en exigirle a Christian Cueva que cumpla con la pensión de sus hijos y que no se olvide de mandar los útiles escolares, en vez de "estar en su mundo" junto a Pamela Franco.

Pamela López pide a Christian cumplir con sus hijos

En una reciente entrevista en 'La Noche Habla', Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre si el futbolista de Cienciano ya cumple o no con la pensión de sus hijos, ya que como se recuerda la trujillana aseveró en reiteradas ocasiones que desde que se terminó su relación él no cumpliría económicamente con sus pequeños.

Incluso, la empresaria aprovechó las cámaras para pedirle que la apoye con los útiles escolares de los menores, destacando que no solo sería con comprar los materiales del colegio, sino también con sus uniformes y los pagos de casa. Seguidamente, López Solórzano resaltó que Christian Cueva no da explicaciones de su aparente indiferencia para con sus hijos.

"Cumple. Por favor, necesitamos útiles, no los que mandaste al colegio, vestuarios, las cosas de pago de casa. No está cumpliendo en absoluto. Cero (comunicación) Vive su mundo, se olvidó que tiene hijos", expresó visiblemente indignada con el 'pelotero'.

¿Christian Cueva genera daños psicológicos a sus hijos?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre las recientes imágenes donde Christian Cueva aparece en una entrevista, pidiendo que lo dejen ser feliz junto a la cumbiambera por quien no duda en "gritar su amor" e incluso sellar la escena con un beso.

Ante ello, la trujillana lamentó que el futbolista no tome en cuenta que esas acciones, con quien tildó de "amante", puedan incomodar y generar "daños" en sus menores hijos.

"No es un niño que de la noche a la mañana tú lo abandonas y te muestras con tu amante vociferando tu dizque felicidad. ¿Qué daño psicológico para los niños porque no les explicas y no entienden, no?", agregó.

Pamela López tilda de "cobarde" a Christian Cueva

Otras de las declaraciones impactantes de Pamela López a pocos días de haberse presentado en 'El Valor de la Verdad' fue cuando tildó de "cobarde" a Christian Cueva, luego de enterarse de que en el podcast 'Doble Sentido', el 'pelotero' dejara entrever que ella le habría sido infiel durante su matrimonio.

"Como dije, es su manera cobarde, y gracias a Dios yo nunca le fui infiel, nunca, y si es que él intenta deslizar eso, tendría problemas, porque tendría que comprobar eso", dijo López Solórzano visiblemente indignada y molesta, asegurando que con eso Cuevita solo buscaría eludir las responsabilidades de haberla engañado.

De esta manera, Pamela López sigue generando polémica en la farándula nacional y no solo por sacar a la luz presuntas infidelidades de su expareja Christian Cueva, sino por afirmar que no cumple con apoyar económicamente a sus hijos. Incluso, le pidió cumplir con los útiles escolares.