Cesar Acuña cambiará gerentes si en 6 meses "no dan resultados"

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, declaró que los gerentes de su equipo de gestión, si a los seis meses no dan buenos resultados, serán cambiados y darán paso a profesionales que quieran trabajar por el desarrollo.

Fue enfático al señalar que, durante su gobierno, habrá cero corrupción, "de ahí la necesidad de transparentar la gestión en base a una comunicación permanente". En este marco anunció que las licitaciones de obras públicas se harán con la presencia de un notario.

Las declaraciones las hizo hoy durante la presentación del gerente general y de los gerentes regionales, realizada ante la prensa en la Casa de la Identidad Regional, en la que participaron la vicegobernadora Johana Cabrera Pimentel y el gerente general Martín Namay Valderrama.

Señaló que los liberteños quieren saber quiénes son y que hacen los gerentes. La gestión no solo es del gobernador regional, la gestión es de todos los gerentes, que tienen que trabajar para solucionar las necesidades más urgentes de la población, explicó.

Al recalcar que la designación de los gerentes es de sólo 6 meses, dijo que "si hay algún comentario de corrupción se me van. Corrupto, por si acaso, es también aquel que apaña o protege la corrupción", declaró.

Indicó que de él pueden hablar de todo, pero nunca dirán que es un corrupto, "pues al Gobierno Regional no he venido a robar, he venido a trabajar para en cuatro años cambiar la región La Libertad, gracias a la confianza que me han dado los liberteños.

Habla el gerente general

Por su parte, Martín Namay, gerente general del Gobierno Regional, declaró que la confianza que ha dado (a los gerentes) el gobernador César Acuña los vamos a retribuir con trabajo responsable y con el compromiso de lograr el desarrollo.

Agregó que el equipo de gerentes regionales está integrado por profesionales idóneos, capaces, con trayectoria y experiencia, que vamos a trabajar liderados por el gobernador regional César Acuña.

Pidió a los liberteños a confiar en el gobernador regional y en los gerentes. "Estaremos más en el campo, para solucionar los grandes problemas de la región, sobre todo para cerrar las brechas, que hay en educación, salud, carreteras, etc.

