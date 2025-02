Chats revelan presunta coordinación entre policías y miembro de "Los Pulpos": Mininter solicita remover a involucrados

Tras la denuncia de Exitosa de una presunta relación entre policías de la comisaría La Noria en Trujillo con un integrante de la banda criminal 'Los Pulpos', el Ministerio del Interior (Mininter) decidió remover de sus cargos a los efectivos mientras duren las "investigaciones sobre los hechos suscitados".

Un nuevo escándalo se registraría dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esneider García Burgos, alias 'Taba', miembro de la temida banda criminal 'Los Pulpos' que ha sembrado el terror en Trujillo, fue detenido e internado en el penal 'El Milagro', pero su celular fue incautado. Es así como se descubrieron conversaciones de WhatsApp que vincularía a personal policial vinculado a criminales.

En los chats se evidenciaría el mal proceder de al menos tres policías de la comisaría de La Noria. Los agentes del orden solicitaban favores al delincuente como que le giren S/50 para el pago de una cuenta de Netflix, mientras que 'Taba' negociaba con ellos acciones ilícitas.

También se muestra en otra conversación cómo un segundo efectivo de La Noria, guardado en el móvil de 'Taba' como 'Mego Nori', discute la forma de intimidar a una persona en lugar de atacarla con un arma de fuego.

"No es que me chupe causa, (...) ahora de ir no hay problema, pero no veo la necesidad de meterle 'plomo' si solo se puede darle una asustada", habría escrito uno de los policías implicados con 'Los Pulpos'.