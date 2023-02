23/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hace algunos días, la Plaza de Armas del distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, se ha vuelto punto céntrico para que los comerciantes informales del jirón Tumbes, acaten protestas, puesto que el 25 de este mes, se culmina el plazo dado por el burgomaestre, Luis Gamarra Alor, para que puedan permanecer en la vía pública.

Como se recuerda, en el marco de la emergencia sanitaria, el anterior alcalde de la Municipalidad de la Provincia del Santa, Roberto Briceño Franco, los trasladó a dicho espacio. En donde la gerencia de Desarrollo Económico de la comuna, realizaba inspecciones en cumplimiento con los protocolos de bioseguridad.

El día de ayer, cuando el burgomaestre abordó su vehículo y se encontraba a punto de salir de la comuna, un grupo de comerciantes informales lo interceptaron gritandole "mentiroso" puesto que cuando postulaba para alcalde de Chimbote, él les prometió reubicarlos. Otros vendedores de la zona, le tiraron botellas de plástico.

Debido a ello, gran contingencia policial, trató de alejar a los comerciantes del vehículo, usando sus escudos para empujarlos.

Uno de los vendedores mencionó a Exitosa Chimbote que desean entablar un diálogo con la autoridad edil para que extienda el plazo de permanencia en dicho espacio o sean reubicados.

"Es cierto que fuimos trasladados por pandemia y sabemos que es la vía pública, pero somos 420 familias que se verían afectadas si no trabajamos. Por eso pedimos reunirnos con el alcalde Luis Gamarra Alor. Nosotros no queríamos llegar a conflictos, solo pedimos que entienda que, si no laboramos, no comemos. Acá hay adultos mayores, mujeres que vendiendo sacarán para los útiles escolares de sus hijos", manifestó.

Otra de las vendedoras, Mariela Ramírez, acotó que hay madres solteras que, incluso, llevan a sus hijos a sus puestos para atenderlos y trabajar.

"No nos pueden sacar de la noche a la mañana. Tenemos deudas. Lleguemos a una solución. Cuando postulaba para alcalde, nosotros lo hemos apoyado y ahora se olvida de sus promesas, cuando estuvimos en su local partidario, usted dijo que nos reubicaría en un lugar fijo, seguro y con las condiciones para el comercio, ¿qué podemos hacer ahora?", dijo.

Por su parte, el alcalde, Luis Gamarra Alor, comentó que los comerciantes deben retirarse, pues son una bomba de tiempo y podría ocurrir una desgracia.

"Ellos son conscientes de su realidad. Sí, sabían que iban a ser retirados porque estaban provisionalmente para que se reactive la economía, debieron prever a que lugar se van a trasladar", detalló el burgomaestre.

Además, mencionó que algunos vendedores se reubicarán a un espacio privado, en donde no pondrán en riesgo ni a sus clientes, ni a ellos mismos.

Declaraciones de comerciantes de jirón Tumbes