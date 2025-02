Consejera es acusada de solicitar "detallitos" para gerentes de Gore La Libertad: Funcionaria se pronuncia

Lorena Carranza Blas, presidenta del consejo regional de La Libertad, es acusada de haber solicitado dádivas a la población para ser entregadas a los gerentes del gobierno regional del referido departamento. A través de Exitosa, la funcionaria pública negó los señalamientos, a pesar de que existen audios que la comprometen en tal situación.

Ciudadanos alertaron a Exitosa Trujillo por la existencia de audios en donde Carranza Blas habría hecho una solicitud explícita. En dichos clips, se escucha como la consejera regional, elegida por la provincia de Julcán, pide a la población de su sector algunos "detallitos" para la llegada de gerentes del GORE, entre prendas de vestir y alimentos que servirían para un almuerzo.

Cabe precisar que las autoridades, cuando visitan localidades de su jurisdicción, cuentan con viáticos propios. Luis Aguilar Palacios, periodista de Exitosa Trujillo, sostuvo que los gerentes, ante esta situación, deberían dar explicaciones al respecto, y esclarecer en qué contexto se dieron estas polémicas solicitudes. "Es una vergüenza", manifestó

Tras conocerse sobre esta peculiar situación, la consejera Carranza Blas se comunicó con este medio, y ofreció algunas aclaraciones al respecto. La autoridad asegura que nunca ha exigido tales pedidos, y que esto fue un ofrecimiento de la asociación de padres de familia (APAFA) de su localidad.

"El señor presidente de APAFA me contactó y me escribió para decirme '¿qué le podemos ofrecer?'. El día de hoy, estoy camino a San Antonio, donde la gente será quien se encargue de mencionar este incidente. Si yo he exigido, seguro en mi cara me dirán, y estoy para sumir las consecuencias de mis acciones", aseveró.