Cusco: ¿Qué anuncios dio el alcalde Luis Pantoja tras la sesión solemne por Fiestas Patrias?

En el marco de las Fiestas Patrias 2023, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, realizó una sesión solemne para conmemorar nuestros 202 años de Independencia. Además, dio anuncios de interés publico.

La Municipalidad Provincial del Cusco realizó una sesión solemne por Fiestas Patrias, la cual fue presidida por el alcalde Luis Pantoja y contó con la participación de diversas autoridades de la ciudad. Tras dicho evento, el burgomaestre brindó diferentes anuncios.

"Somos un país libre y democrático, seguramente no será la mejor de las democracias, siempre será una democracia que tiene algunos defectos, pero seguimos en un país libre", dijo inicialmente para nuestro medio.

Sin embargo, el alcalde indicó que en Cusco aún existen muchas necesidades, por ejemplo, la falta de ciertos servicios básicos en pleno corazón de la ciudad imperial.

"En nuestro pueblo hay mucha necesidades, como es posible que por ejemplo en el Cusco [...] a 15 minutos de la Plaza de Armas, pueblos enteros que no tienen los servicios básicos como agua, como desagüe, pistas y veredas polvorientas. No tienen centro de salud, no tiene centro de educación [...] Quisiéramos nosotros hacer todo pero el presupuesto es pequeño [...] Sobre todo para apoyar a la gente que más necesita", agregó.