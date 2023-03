Cusco: Transportistas interprovinciales amenazan con estacionar sus unidades si protestas continúan

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de la Asociación de Transportistas del Sur del Cusco (Atrasur) se reunió en una plaza del departamento para advertir que si las protestas no cesan, se verán obligados a estacionar sus unidades. El objetivo es insistir en la restauración de las carreteras para normalizar sus actividades laborales tras las protestas contra Dina Boluarte.

Por ello, el presidente de Atrasur recalcó que lo único que buscan es que el Estado preste atención a su situación, pues durante todas las protestas, han hecho caso omiso a sus quejas.

"Los que han protestado no van a limpiar las vías. Yo creo que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías), que tiene su sede aquí en el Cusco, ya debió intervenir la vía", declaró en exclusiva para Exitosa.

Y es que, las condiciones de las autopistas que conectan a la ciudad de Cusco con el resto del departamento y otras regiones no es la óptimas por las marchas y las lluvias.

"La vía no está limpia. Hay cierre de vías. El estado de las carreteras está generando situaciones difíciles. Más la llovizna que se dio, no han limpiado la carretera, han dejado abandonado los troncos y las piedras", contó.

Además, mostró su preocupación ante la posibilidad de que esta situación continúe por más tiempo. "Estamos a la espera de que el general nos dé una cita por el anuncio de que van a retomar el cierre de vías el 6 de marzo. Aquí a la red vial sur en Sicuani no le han dado ni el interés ni el caso correspondiente. Ni la Policía, ni el Ejército, ni Provías, ni la Prefectura, puesto que casi tres meses estuvo cerrado".

Esta fue la manifestación de los transportistas

Necesitan trabajar

El presidente de esta asociación indicó que necesitan volver a trabajar en el día a día, porque de ello depende su sustento. "Nosotros somos transportistas. Necesitamos trabajar, porque hemos invertido en nuestras unidades con ayuda de las bancas y las financieras. Estamos al borde del colapso"

Incluso, una de sus compañeras mostró su temor ante la posibilidad de perder sus vehículos por falta de pago a las financieras. "El banco nos quiere quitar nuestra unidad. No hemos trabajado. Nosotros queremos libertad para trabajar, que no cierren las vías de los puentes y rutas"

Y es que la combinación del periodo no trabajado y la cantidad de turistas que debieron atender en el mismo suman una cantidad grande que no han podido recibir. "Hablando de pérdidas, por día movilizamos alrededor de cinco mil pasajeros. Si eso lo multiplicamos por los casi 400 buses que operan en la ruta, es un monto muy fuerte, pero no hemos generado ni un sol", reveló el presidente de Atrasur Cusco.