¡De no creer! Denuncian que comisarías PNP no tienen vehículos de patrullaje en Pataz: "No tienen camioneta"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se pronunció sobre la crisis de inseguridad que vive actualmente la región norteña del país y denunció que el estado de emergencia declarado por el Gobierno no funciona por no contar con otras medidas ni recursos humanos o logísticos en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el diálogo en el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el burgomaestre de Pataz cuestionó las medidas que vienen implementando el Ejecutivo para tratar de luchar contra la inseguridad en distintas regiones del país como en Trujillo, puesto que considera que no son suficientes porque los policías no cuentan con los implementos necesarios para salir a combatir a las organizaciones criminales.

En ese sentido, hizo un llamado al ministro del Interior para enviar servicios de inteligencia que investiguen a fondo qué sucede realmente en Pataz, así como poder mejorar las herramientas de los agentes del orden, que les permitan tener un trabajo articulado.

"Tenemos varias comisarías en Pataz que no tienen una camioneta para realizar su patrullaje. Entonces, ¿qué sentido tiene ser la primera provincia productora a nivel nacional y que sus comisarías no estén implementadas? No tenemos hospital, los colegios siguen siendo de adobe y no tenemos vías asfaltadas. (...) Nunca se ha visto desarrollo", expresó el alcalde Mariños.