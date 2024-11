¡Urgente! Delincuente revela que su cómplice fue liberado por ser analfabeto: "A mí me detuvieron"

En Trujillo, un delincuente confesó al jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera de Trujillo, coronel PNP Víctor Revoredo, que su cómplice fue liberado por "ser analfabeto". Según indicó, dicha información le fue proporcionada a su madre por parte de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La criminalidad y la inseguridad ciudadana sigue sembrando el caos en el país, por lo cual, los agentes policiales realizan distintos operativos para poder atrapar a los delincuentes y rindan cuentas ante la justicia. Es en ese marco que se logró la detención de dos facinerosos en Trujillo.

Uno de los sujetos capturados, identificado como Christian, relató al coronel Revoredo cada detalle de su intervención por comercialización de explosivos, dejando a más de uno sorprendido, puesto que contó que fue detenido por una "carta y posesión de un arma de fuego en el 2020". Asimismo, reveló que un amigo suyo le pidió a través de un chat "dos dinamitas urgentes".

En medio de su conversación, el hombre contó que a pesar de que ambos fueron detenidos y llevados a una dependencia policial, se dio con la sorpresa de que su cómplice fue liberado porque "no sabía leer ni escribir" mientras que a él "la fiscal lo mantenía bajo investigación" en el Alto Trujillo.