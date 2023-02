El deseo de una madre quemada en explosión: Rogó que cuiden a sus 7 hijos antes de morir

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

"No dejen solos a mis hijos, por favor", fue el último pedido de Adela Alviño Huamán (40), una madre de siete menores que falleció este último miércoles tras sufrir graves quemaduras. Esto producto de una explosión en un local de pirotécnicos en Huancayo, Junín.

La madre de familia luchó por su vida 34 días, pero no resistió y falleció en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión. Días antes de su muerte, habló con Medali Bendezú (17), su hija mayor, a quien dedicó palabras de amor y realizó un último pedido: "Cuida a tus hermanitos".

"Mi mamá era una persona muy buena, jamás juzgó a nadie. Nos daba todo, no nos hacia falta nada, nos entendía como madre, estaba ahí para nosotros. En ningún momento nos abandonó. Siempre decía que estudiemos y ahora ya no está", lamenta Medali.

Para intentar salvar a su madre, la familia lo vendió todo. Se quedaron sin artefactos, sin ropa y sin vivienda. Hoy, los menores piden ayuda para solventar sus alimentos y seguir estudiando.

"Estamos durmiendo en el piso, no tenemos comida, mis hermanitos no tienen ropa. Requerimos de todo tipo de apoyo. Todas las cositas que teníamos las hemos empeñado para comprar medicamentos para mi mamá. Hasta hemos dormido en el parque porque no teníamos a donde ir", dice la hija mayor de Adela entre lágrimas.

Medali Bendezú espera seguir estudios superiores para ayudar a sus hermanos menores. "Somos de bajos recursos, no tenemos nada para comer. necesitamos alimentos, ropa, zapatitos, porque mis hermanos no tienen".

¿Cómo puedo ayudar?

Exitosa realizó una cruzada de solidaridad y llevó víveres y dinero en efectivo para los hermanos Bendezú Alviño. Este apoyo los solventará para algunos días.

Si usted desea apoyar, puede comunicarse al número 987 020 447 - Medali Bendezú Alviño. También pueden acercarse a la dirección Arterial 675, Chilca, Huancayo.

Mira el video