Alcalde de Yautan Hever Hinostroza: "Más del 60% de producción de mango y palta se perderá"

"He solicitado al gobernador regional de Áncash, Koki Noriega,que a través de las autoridades correspondientes puedan declarar en estado de emergencia el agro, debido a la sequía. Además, he tenido reuniones con el presidente del comité de Sanidad Agraria de Cachipampa, Fidel López Villafuerte, quién ha mencionado que están acelerando la gestión de la mancomunidad para poder hacer trabajos en las lagunas. Sin embargo, no es suficiente. Más del 60 % de producción de mango y palta se perderá ", manifestó el alcalde.

Además, mencionó a Exitosa Chimbote que en su jurisdicción hay 5 mil hectáreas de mango de exportación y la inversión por hectárea es de aproximadamente 40 mil soles.

"De los 90 productores el 30 % han pedido préstamos, pues para ellos no ha llegado el ferti abono", mencionó el funcionario.

Cómo se recuerda, a través de un Decreto de Urgencia 003-2023,el Ejecutivo estableció el subsidio para los hombres de campo hasta 5 hectáreas en S/ 235 hasta S/ 2.350;no obstante, dicho beneficio no llegó a los productores de la zona.

A finales de diciembre del año pasado, en Áncash, el drama por la falta de lluvia es lo seco que encontraba el río Loco, que es la principal fuente de agua de los agricultores en esa parte del país. Es un camino de piedras hasta donde los hombres de campo bajan para buscar los últimos espejos de agua para regar los campos que alimentan a miles de familias.

Por ello, los agricultores de la costa y sierra del valle de Nepeña han tomado como última medida, hacer pozos al costado del río para extraer las últimas filtraciones de agua y, de esa manera, regar los campos de cultivos de consumo familiar y productos de exportación como palto y mango.

El río Nepeña, en la zona baja, también fue una prueba fehaciente de la escasez de agua que agobia a los productores.

