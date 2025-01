"Estaba trabajando y me sucedió esto": El testimonio del taxista que quedó herido en atentado contra Fiscalía

En exclusiva para Exitosa, el hombre que fue alcanzado por la explosión acontecida en los exteriores de la sede del Ministerio Público de Trujillo, comentó cómo fueron los hechos desde su perspectiva. Asimismo, se refirió a sus necesidades, que ahora se ven agravadas debido a la pérdida de su principal herramienta de trabajo, que tras el siniestro, quedó destruida.

Desde Trujillo, el hombre detalló que estuvo trabajando hasta la madrugada aquel día en que ocurrió todo. Comentó que escuchó solo una explosión, pese a que distintas versiones vierten la posibilidad de que hayan sido dos.

" Yo he estado trabajando , como todo taxista que a veces trabaja día y noche, y me sucedió esto. No espero que pase a nadie más. (...) Dicen que fueron dos explosiones, pero yo llegué he estado cuando pasó y solo he sentido una explosión", complementó.

Del mismo modo, acotó que se encontraba por la zona luego de dejar a un cliente cerca del área. Al detenerse tras una luz roja, que justamente lo hizo parar cerca del lugar de los hechos, se distrajo viendo el teléfono, lo que no le permitió ver nada más y no darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en una víctima en una escena del crimen.

"Llegué por ahí, porque dejé una carrera cerca, y fui avanzando, el semáforo cambió a rojo y me detuve. Yo estaba distraído en el celular, no me percaté del resto, ni de la moto ni del explosivo, y me distraje y resultó la explosión de la nada. Yo me desperté como de un sueño sonámbulo y gracias a Dios, estaba ileso. Yo solo he bajado de la unidad, a ver lo que pasaba. Yo pensé que el vehículo había explotado", relató.