Exigen declarar Áncash en estado de emergencia por incendios forestales: "Son 5 mil hectáreas afectadas"

En diálogo con Exitosa, el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Marco Antonio La Rosa, pidió declarar en estado de emergencia a dicha región por la extensión de los incendios forestales ocurridos en los últimos días.

En entrevista con Karina Novoa en 'Informamos y opinamos', La Rosa indicó que la magnitud de los incendios ocurridos en los últimos días es sumamente grave y realizó un llamado a las autoridades nacionales con el fin de que puedan declarar a su localidad en estado de emergencia.

"Nunca antes hemos espectado en Áncash, incendios forestales de esta magnitud, es sumamente grave, no solamente los 4 fallecidos, obviamente expresamos nuestras condolencias los familiares. Si no es un daño que va al aspecto ecológico de una manera irreparable, son 5 mil hectáreas de parques naturales (...) son daños que nunca hemos visto en Áncash. Estamos pidiendo que se nos declare en emergencia, para así permitirnos una reacción mas rápida no solamente como gobierno regional sino a las autoridades nacionales", declaró.