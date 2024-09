Gobernador de Lambayeque exige a INDECI "tomar cartas en el asunto" por incendios forestales

13/09/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En conversación con Exitosa, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, pidió que el Instituto de Defensa Civil (INDECI) tome cartas en el asunto por los incendios forestales que azotan el país. Además, denunció que haya poco interés en la entidad, a la cual viene contactando desde hace días.

Gobernador de Lambayeque exige intervención de INDECI

En el programa Informamos y Opinamos, la autoridad regional explicó que, la situación del siniestro viene agravándose con el paso de los días. Además, brindó algunos alcances del origen del incendio, el cual sugiere se habría producido por prácticas costumbristas relacionadas a la agricultura.

En la zona donde hemos tenido intervención, el ciclo agrario hace que, en estas épocas, exista las quemas de los pastizales. Esto se hace de manera muy recurrente todos los años, sirve para poder preparar el terreno para el brillo de lo que viene. Los componentes carbonados se mezclan con la tierra, y eso sirve a los agricultores para cultivar. Sin embargo, por los vientos fuertes y la falta de lluvia, el fuego se descontroló", reveló.

En esa línea, mencionó que las ráfagas de vientos provocan que los vientos se propaguen con mayor facilidad. Por ello, pidió encarecidamente a Instituto Nacional de Defensa Civil que actúe con carácter de emergencia, y que conjuntamente puedan solucionar este crítico acontecimiento.

"Teniendo en consideración lo que está sufriendo Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Amazonas, creo que INDECI debe tomar cartas en el asunto, nombrar esto como una emergencia y activar las acciones que no solo deben ser trabajadas por los gobiernos regionales. Indeci debe actuar de manera unida, junto a autoridades, guardabosques y otras entidades que saben trabajar este problema de los incendios forestales", puntualizó.

INDECI no atiende su pedido de ayuda

En otro momento de su intervención, Pérez mencionó que se sintió sorprendido tras escuchar las declaraciones del jefe de INDECI, quien mencionó que no existen incendios en Lambayeque. "Es completamente falso. Tengo registros que lo prueban. Me preocupa que salga a decir que no hay incendios. Estoy un poco descontento con él porque no me contesta los mensajes", aseguró.

"Nosotros somos las autoridades elegidas con el pueblo ¿Con quien más va a hablar? Un jefe de Indeci que salga a hablar cosas que no son verdad, y no hable con los gobernadores regionales... Más rápido converso con el premier, con un ministro. Un jefe de Indeci debe ensuciarse los zapatos", expresó, mostrando una crítica a la actitud del titular de INDECI.

De esta manera, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, pidió a INDECI que tome cartas en el asunto, tras la propagación de incendios forestales en toda la región, que viene afectando gravemente a esta zona del país.