Extorsionadores siguen operando en el nuevo distrito de Alto Trujillo

Los extorsionadores no paran de sembrar el terror en La Libertad y siguen operando en las zonas más pobres de la región, el último jueves, extorsionadores dejaron un artefacto explosivo junto a una carta en la cual exigen el pago de 20 mil soles al dueño de una botica en el nuevo distrito de Alto Trujillo; en la misiva advierten que, si no paga, volarían si inmueble donde queda su negocio.

Cuando el químico farmacéutico, Eduardo Antonio Valdemoro Risco, de 31 años de edad, se disponía a abrir su local donde funciona una botica, se dio con la sorpresa de que en la puerta principal había un elemento explosivo y al acercarse más a la puerta, encontró una carta que contenía un de pedido de los extorsionadores, exigiéndole que se comunique lo antes posible, a fin de coordinar el pago de 20 mil soles.

"Paisa estas en mi monte, por seguridad tuya tienes que colaborarme, si no quieres que esto pase a muertos, tienes 24 horas para que te apegues a un vago, si a las buenas no pagas, a las malas te haré pagar, aquí me pagas porque me pagas, a la otra te hago volar tu casa", dice el manuscrito donde consignan un numero de celular para que el farmacéutico se comunique con los delincuentes.