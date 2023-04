Extranjeros asesinan a conocido pescador en balneario de Trujillo

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El conocido pescador Asunción Aguirre Rodríguez, conocido como "El Chitero", fue asesinado a balazos por dos sicarios de nacionalidad venezolana mientras disfrutaba de un agradable momento con un grupo de amigos, frente al negocio de toda su vida, frente a la playa de Las Delicias, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.

El crimen sucedió el último domingo, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando la víctima de 49 años bebía unas cervezas en su ramada restáurate "El Chiterito" y según testigos, segundos antes del asesinato, la víctima salió a reclamarle a uno de los jóvenes que aparecieron en la motocicleta, y sin reparo alguno, este le disparó en el pecho, no satisfecho el sicario, volvió a apretar el gatillo en varias oportunidades, para luego darse a la fuga.

Luego de recibir los impactos de bala, Asunción Aguirre Rodríguez, quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre, inmediatamente fue atendido por sus acompañantes quienes optaron por trasladarlo hasta el área de Emergencia del Centro de Salud Santa Lucía de Moche, donde el personal médico se limitó a certificar el deceso del conocido empresario de la gastronomía marina de Trujillo.

Piden justicia

Exitosa llegó hasta el balneario Las Delicias, donde amigos y familiares del pescador Asunción Aguirre Rodríguez, expresaron su pesar por el asesinato ocurrido y exigieron que se identifique a los sicarios, se les capture y que la justicia haga que pague el delito.

"Hemos sido amigos de pesca. Con él estuve hasta su último día en la mañana, por la tarde ya se fue con su familia. Mi vecino y hermano de pesca, nos conocemos años. Él nunca me comentó sobre que lo hayan estado amenazando. Pedimos que se investigue y que haya patrullaje. Necesitamos seguridad", declaró Santiago Vergara.

Cobro de cupos

Los moradores de la playa Las Delicias, informaron a través de Exitosa que en su sector se están produciendo una serie de delitos, lo que pone en riesgo la integridad de los vecinos.

"Aquí los policías no se hacen presentes, serenazgo tampoco. Hay cámaras, pero es como si no hubiera nada. Necesitamos patrullaje y que no vengan solo cuando hay alguna emergencia. A las empresas de transporte les cobran cupos y nadie hace nada contra ello", expresó otro vecino.

Ola criminal

Horas más tarde el asesinato del pescador Asunción Aguirre, se dio cuenta de otro crimen, en el distrito de Chao, provincia de Virú, donde dos delincuentes interceptaron a Eliseo Tandaypán Rodríguez, de 22 años, y le dispararon en la cabeza y rostro, causándole una muerte instantánea.