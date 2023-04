Joven vende cervezas en bus de transporte público y se hace viral: "Negocio es negocio"

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los vendedores ambulantes son una constante en los buses de transporte público, pero esta vez un joven se ha vuelto tendencia por vender un particular producto. Como se puede apreciar en TikTok, el universitorio abordó el bus de transporte público para vender "ricas y nutritivas" cervezas.

El video muestra que el joven subió al bus y empezó con un speech que al parecer ya tenía preparado con anterioridad. "Buenas tardes a todos. Soy un joven estudiante de la Universidad César Vallejo, quiero retomar mis estudios, ya que los he dejado hace tiempo. Acá está mi carné que lo comprueba. Vengo con un compañero que me está ayudando", dijo al empezar.

"Les voy a vender algo innovador. Algo que no lo he visto nunca en un carro. Voy a vender las ricas y nutritivas cervezas", agregó. Luego de esto, se acercó a los asientos de cada uno de los pasajeros para ofrecerles su producto y varios de ellos no aguantaron la risa, pues no es común vender cervezas en los buses de transporte público.

También se pudo ver al final del video, que había un vendedor de helados que se quedó atónito ante la presencia del joven, cpor su particular oferta de producto.

Usuarios reaccionan a este hecho viral

El video que está subida en la famosa red social china, TikTok se volvió viral, pues ya cuenta con 41 mil "me gusta" y más de 600 mil visualizaciones. Además, los usuarios de la red social que pertenece a ByteDance, no dudaron en dejar sus comentarios irónicos sobre el video.

"Quién ha pausado el video para ver la cara del heladero", "El heladero pensó que es hora de cambiar de rubro", "Y como siempre donó frío estaba ahí", "Qué innovador ahora no tarda en salir la competencia", "Si hubiese estar en el bus le compraba toda esa cerveza que tenía", son algunos de los divertidos comentarios en el video.

¿Qué pasa si una persona bebe una cerveza al día?

Beber una cerveza al día no es necesariamente perjudicial para la salud para la mayoría de las personas adultas y sanas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo de alcohol debe ser moderado y responsable.

El consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en la salud, como aumento del riesgo de enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y problemas de salud mental. Además, el consumo excesivo de alcohol también puede llevar a la dependencia del alcohol y otros problemas sociales.