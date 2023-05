Familiares de ingeniero asesinado en El Porvenir piden justicia y cambio de autoridades policiales

Hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad llegaron los familiares del ingeniero contratista, Cristian Pablo Vázquez, quien fue asesinado por sicarios, junto al suboficial en retiro, Rolando Salazar Cabrera, mientras conversaban al interior de una fuente de soda, en la calle Cahuide, a pocos metros de la comisaría Nicolás Alcázar, en el distrito de El Porvenir.

Los deudos, entre lágrimas y desconsuelo, exigieron justicia para el ingeniero de la empresa constructora que está ejecutando la obra de las calles Hipólito Unanue y González Prada, en el distrito trujillano.

Entre los pedidos, los familiares denunciaron el hermetismo en la investigación y exigen el cambio del general de la PNP, Augusto Ríos Tiravanti y del responsable de la comisaría de Nicolás Alcázar, por el alto índice de crímenes registrados en la región.

La viuda de Cristian Pablo Vázquez aseguró en Exitosa que la familia no tenía conocimiento de presuntas extorsiones y cobro de cupos al empresario contratista de obras públicas.

"Él ha trabajado en varias obras y no ha tenido problemas. En El Porvenir trabajaba con otro consorcio, pero nosotros no tenemos conocimiento de amenazas o extorsiones. Nosotros tenemos sospechas por el campo laboral pero no por el lado del cobro de cupos", agregó.

Viuda de la víctima pide justicia.

Según los familiares de la víctima, existiría una clara pretensión de dejar el crimen impune debido a que la investigación se mantiene en hermetismo.

"La fiscal es Lady Valdiviezo. Ella lo tiene todo en hermetismo. Si no la presionamos, no nos hace caso. Yo he tenido que ir hasta la comisaría Nicolás Alcázar y en el sistema no aparece la incurrencia policial. ¿Por qué ocultar las cosas? Las autoridades están coludidas con los delincuentes. No se tiene en cuenta el dolor que se ha causado a su esposa y sus hijos. Hacemos un llamado a las autoridades y no se tenga miedo de actuar. Queremos celeridad en los plazos y se nos informe sobre las investigaciones. Esto es un asunto público, la familia merece saber sobre la investigación", expresó la hermana de la víctima.