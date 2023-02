Gobernador de Puno sobre control de las FF.AA en la región: "Me parece desproporcionado"

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, calificó de "desproporcionada" la medida que dictó el Poder Ejecutivo el fin de semana, que dispone dejar el control del orden interno de la región a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Esperamos que no hayan consecuencias cuando empiecen a actuar los miembros del Ejército. No quiero ser alarmista, con tranquilidad todo. Sin embargo, a nivel jurídico me parece desproporcionado", declaró en Hablemos Claro.

La autoridad regional indicó que en los últimos días no se ha registrado "ningún acto de violencia u otra cuestión que pueda atentar contra el orden publico" en la ciudad que justifique esta medida.

Para Hancco, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) están sometidas al "poder político". El gobernador justificó su posición indicando que en Lima "se han visto actitudes que enardecen a la población". Esto en referencia a la detención de manifestantes.

"Han acusado a una persona de tener a 1 900 soles, yo no sé que delito es ese. ¿Desde cuándo hacer una actividad de apoyo es un delito? También han denigrado un símbolo [wiphala], que puede estar bien o no, pero es inaceptable", sostuvo.

El gobernador regional indicó que el Gobierno en lugar de acercarse a la población, los está alejando de establecer un diálogo. "Eso no permite conversar, nadie va a querer aparecer", sostuvo.

Estado de Emergencia

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, por un periodo de 60 días calendario, a fin de mantener el orden interno.

El Decreto Supremo Nº 018-2023-PCM establece que la PNP mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las FF.AA. En el caso de Puno, la norma precisa que el control del orden interno se encuentra a cargo de las FF.AA, incorporando a la PNP para el logro de dicho objetivo.

La medida también establece la inmovilización social obligatoria en Puno por 10 días calendario. El toque de queda será desde las 20:00 a las 04:00 horas.