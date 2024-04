Gobernador regional de Cusco sobre sus relojes Rolex: "No puedo cuestionar los regalos que me están entregando"

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, se pronunció sobre sus relojes Rolex y manifestó que no puede cuestionar los regalos que recibe de otras personas.

Asimismo, el titular del GORE Cusco señaló que posee dos relojes que fueron un regalo, pero que se tratan de imitaciones. También, aseguró que las personas que le dieron los obsequios no tienen intereses cercanos a su gestión y apuntó que, si exceden el monto de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), los declarará.

"No es ningún empresario vinculado al gobierno Regional que me regaló, ningún proveedor. Eso sí les puedo garantizar (...) En respeto a las personas que por un onomástico, un Año Nuevo o una Navidad reza el dicho a caballo regalado, no se le miran los dientes. No puedo atreverme a negarme o cuestionar los regalos que me están entregando. Todos aquellos bienes que uno tenga superiores a dos UIT tienen que ser declarados y yo, dado el caso, los declararé", sostuvo.