Cusco: ¡Lamentable! Bebé fallece en el vientre de su madre por presunta negligencia médica

24/03/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La comunidad de Cusco se encuentra conmovida por un lamentable suceso. Un bebé falleció en el vientre de su madre debido a una presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital Regional del Cusco.

¡Lamentable pérdida!

Joseph Huamán Villacorta, padre del bebé, denunció que los médicos no procedieron con la inducción del parto a pesar de que habían sido referidos con ese propósito desde el Centro de Salud de San Jerónimo. Solo le atinaron a indicar que no consideraban necesario realizar dicho procedimiento y esperarían "un parto natural", a pesar de que existía un examen que indicaba todo lo contrario.

Según el denunciante, el bebé llegó en una condición saludable y al no realizarse la adecuada intervención, se dilató el tiempo hasta el punto en que su esposa desarrolló una infección en el útero, dado que el bebé había fallecido dentro de ella.

"Veían que el corazón de mi bebito seguía normal. Y la obstetra de turno, la licenciada Erica Usca decidió que mi esposa siga con el proceso de parto natural. Yo me apersoné a ella eso de las 8 de la noche y le dije que mi esposa fue derivada en una ambulancia al hospital regional y me dijo que mi esposa entró en trabajo de parto y yo le dije que nos mandaron con referencia de una inducción y cirugía, pero me dice que no, no se puede. Eso pasó en el área de maternidad", señaló el padre del menor fallecido.

Presunta negligencia

Según su relato, se mantuvo en vigilia por la preocupación de la salud de su esposa y su bebé, pero trató de confiar en las manos médicas, sin esperar el triste desenlace que le arrebató la vida de su hijo.

"Me dijo que confiara en su trabajo. A las 5 a.m. veo movimiento en el hospital de todo el personal, entrando al ambiente donde estaba mi esposa, jamás me imaginé. Confiaba en ellos y vi a un doctor amargado, pero no se me cruzaba eso en la cabeza hasta que la licenciada Evelyn me llamó y me dijo que el corazón de mi bebé dejó de latir", concluyó con la voz entrecortada.

A su vez, Joseph pidió que el hospital le ofrezca el historial clínico de su esposa y no pararán hasta que revelen cuál fue la causa y el móvil que causó la muerte de su bebé. El caso se viene en investigación en la Fiscalía de su localidad.

Exigen justicia

La hermana de Joseph Huamán también reiteró que su cuñada era responsable con sus controles y las ecografías que se realizaba demostraba que el bebé era sano y su embarazo no presentaba ninguna complicación hasta que fue internada en el Hospital Regional de Cusco.

"Llevaba sus controles bien todos los meses. De la posta se llevaron en ambulancia, se supone que a ido por emergencia y ellos debían estar pendiente de mi cuñada. No es justo, queremos justicia, que se investigue a fondo a la doctora Erica Usca, por favor. Todo el pueblo que nos ayuden, que esto salga a la luz y que nadie pueda pasar estos maltratos que pasa en el hospital", señaló.

Asimismo, afirmaron que existía gran nerviosismo y extraño comportamiento por parte del personal médico, que trató de esconder el cuerpo del bebé fallecido para que los familiares no se lleven la terrible noticia.

"Entre ellos se peloteaban. Yo correteaba por todos lados. Tanto que andaba así nos enteramos que el bebé había sido trasladado a la morgue a las tres por la puerta de atrás sin que nadie sepa. No nos han informado, lo trataban de ocultar. Hasta que trajimos policía y al fiscal es que pudimos retirar al bebé, porque no te daban una razón. Se supone que son médicos, eran prepotentes y nerviosos así", señaló la cuñada de la madre del menor fallecido.

Personal médico responde

Tras la denuncia pública que acusa al personal médico del Hospital Regional, el director del nosocomio trató de justificar el suceso asegurando que están investigando a los médicos que atendieron a la mujer y de hallarse a un culpable tomarán las medidas correspondientes.

"Cuando llega no había trabajo de parto. Hay criterios y recomendaciones internacionales para realizar la intervención, de tal manera que se le da la mejor de las atenciones. No hay ninguna intención de perjudicar o favorecer o hacer algo que no corresponda. En todo caso hay desenlaces como el que se ha dado y tiene que investigarse para que esté tranquila la población", comentó el director.

De esta manera, Joseph Huamán Villacorta y resto de su familia, pide justicia y no se deje de lado las investigaciones por la muerte de su bebé en el vientre de su madre por presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital Regional del Cusco.