"Hay que asumir compromisos que uno toma como profesional": Ministra de Cultura responde por caso Guerrero

En exclusiva para Exitosa, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se pronunció sobre el caso de Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo (UCV) y señaló que las personas deben "asumir compromisos que uno toma como profesional".

Asimismo, la titular del Ministerio de Cultura aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas continuarán haciendo esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Igualmente, Urteaga Peña indicó que la inseguridad ciudadana ocurre en todo el país y recordó que el Gobierno lanzó el plan de seguridad denominado 'Perú Seguro'.

El aún futbolista de la UCV, Paolo Guerrero, emitió un comunicado ante las recientes amenazas hechas con su familia y reafirmó que su decisión de rescindir con el equipo trujillano busca garantizar el bienestar de sus seres queridos ante esta preocupante situación.

A través de sus redes sociales, el 'Depredador' se pronunció públicamente este sábado 17 de febrero y recalcó que su deseo de dejar a los 'poetas' se debe a los mensajes que advertían que sus parientes estarían en peligro si se mudaba a Trujillo.

En esa misma línea, Paolo Guerrero se refirió a la posibilidad de que las extorsiones en su contra paren si desiste de su llegada a la César Vallejo. Al respecto, advirtió que no tiene garantía de que ello vaya a ocurrir.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", agregó.