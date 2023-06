Huancayo: Anciano de 60 años quedó herido tras ser atacado por una jauría de perros

En Huancayo, un anciano de más de 60 años fue atacado por una jauría de perros mientras se encontraba retornando a casa.

Cerca de 30 perros atacaron al anciano, quien labora como estibador en la ciudad de Huancayo, siendo un vecino que pasaba cerca del lugar, él que logró salvarlo.

''Cuando lo atacaron los perros, lo llevaron a la posta los policías y el médico al verlo dijo que era grave, por lo que lo trasladé al Hospital Carrión y me dijeron que sus lesiones eran graves'', señaló la esposa del anciano herido.

La jauría lo arrastró y destrozó la ropa provocándole muchas heridas. Amancio Quiñonez Salazar pensó que iba a morir, por lo que no dudó en gritar para pedir auxilio. Y fue un vecino, quien lo escuchó, fue a socorrerlo y llamó a la Policía Nacional y Serenazgo.

''Un joven me ha salvado, pidió auxilio a la PNP y han venido todos para auxiliarme, pero al verme grave me han llevado al Hospital Carrión'', dijo Amancio.

En agosto de 2021, ocurrió un hecho similar. Esto se suscitó en las inmediaciones del puente San Martín, siendo los vecinos los que oyeron a los perros gruñir entre ellos, percatándose que arrastraban el cuerpo de un joven.

En ese momento, rápidamente los vecinos con piedras y palos dispersaron a los animales y vieron a la víctima totalmente desnudo e inconsciente. El desafortunado joven presentaba heridas profundas en el pie derecho y hombros. Además, tenía síntomas de haber sido 'pepeado'.

En esta oportunidad, el estibador se salvó de milagro y vive actualmente para contarlo.

''Yo me he salvado de morir. Gracias al joven que me salvó'', expresó el anciano, quien se encuentra actualmente malherido.