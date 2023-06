Ica: Joven denuncia agresión en una concurrida discoteca cerca a la laguna Huacachina

La joven de nombre Luana Ramírez denunció que, en las instalaciones de la discoteca Resert de Ica, un grupo de personas la atacó hasta dejar su rostro totalmente desfigurado.

Este hecho ocurrió el pasado domingo, 4 de junio y hasta ahora, la joven agraviada no ha recibido ningún tipo de respuesta ante su denuncia, por lo que exige justicia.

''Me siento indignada porque me desfiguraron la cara, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, mis agresores están libres y nadie me responde hasta ahora'', expresó la agraviada.