Ica: Denuncian a fiscal por dejar en libertad a conductor que asesinó a empresario

El pasado 29 de junio, el empresario David Miguel Enciso Ramírez fue atropellado cuando realizaba ejercicio en la vía camino a Huacachina, más de una semana de después se conoció que el fiscal a cargo de la investigación dejó libre al responsable, por lo que los familiares de la víctima lo denunciaron.

"¿Es justo eso? Que hasta ahora esté libre andando como si nada en la calle, no es justo. Lo dejan en libertad abusando de que nosotros estamos tristes enterrando a mi esposo. El fiscal lo libera como si fuera cualquier cosa y no es justo, necesitamos justicia", declaró la esposa del fallecido.

Uno de los familiares de David Enciso aseguró que, tras conversar con el fiscal Carlos Luigi Guillermo Yalle, este le informó que no existe la carpeta fiscal y que la documentación del caso se encuentra en la comisaría.

"Ahora acabamos de bajar y hemos hablado con el fiscal entonces dice que ahorita no hay ninguna carpeta fiscal, todo se encuentra allá en la comisaría. No hay nada acá en la fiscalía no están llevando la investigación. Hago un llamado al fiscal superior por favor en qué cosa está pasando", expresó.