Ica: Dictan prisión preventiva contra sujeto por atacar violentamente a sus vecinos

Tras atacar violentamente a sus vecinos en la residencial La Angostura, en Ica, el ciudadano Elisban Vergara fue sentenciado a 9 meses de prisión preventiva; en tanto, los vecinos afectados por el individuo pidieron que sea trasladado al penal Cristo Rey de Cachiche.

El abogado de la familia atacada habló en exclusiva con Exitosa y contó como sucedieron los hechos que pudo costarle la vida a sus patrocinados.

Según explicó, Elisban entró a la casa de sus vecinos completamente fuera de sus cabales por posiblemente estar bajo los efectos del alcohol, para después empezar a atacar a los residentes.

En este contexto, el doctor siguió contando que no solo atacó a la Karen Elías y su hija, sino también a la madre de esta, quien al momento del ataque se encontraba en la lavandería.

"Después de esto, se encontró con la mamá de la señora Elías y al escuchar los ruidos intentó calmarlo pero él sacó un arma y gracias a Dios no ha pasado nada, porque no sabemos si es arma funciona o no", agregó.