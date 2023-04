Padres de niña que falleció por Dengue denuncian negligencia médica

Luego que en la región La Libertad se reportara el fallecimiento de una menor de nueve años, víctima de Dengue Hemorrágico, familiares de la víctima exigieron justicia y aseguran que lo ocurrido con la pequeña se debió a una negligencia médica.

"Lo que ha sucedido con mi hija es una negligencia médica porque falleció por la falta de atención y no es lógico que estando en Trujillo una niña sana se muera a causa de una enfermedad tratable", denunció Malaquías Chiguala, padre de la niña.

Según la propia versión del padre, la menor infectada con Dengue fue llevada en dos oportunidades al centro médico de Winchanzao, ubicado en el distrito de La Esperanza, donde no le brindaron las atenciones médicas requeridas.

"Yo pensé que era algo leve, pero el día martes mi hija amanece botando sangre. Cuando la llevo nuevamente a que la atiendan los médicos brillaban por su ausencia. Cuando mi hija estaba moribunda, me dicen que la llevan al hospital Regional, y me dicen que allí muere, pero eso es mentira", agregó

Malaquías Chiguala, condenó a través de Exitosa la mala atención del personal de la posta de Wichanzao, pues según el padre de familia, más se preocupan en los papeleos y no le dieron la atención oportuna que podría haberle salvado la vida.



"Que no quede impune la muerte de mi hijita. Que esto sirva de ejemplo para muchos. Tenía que haber una muerte para que tal vez se haga algo. Yo recuerdo a mi hijita que era la más inquieta, era ella quien nos daba inspiraciones, ella quería ser policía. No hay nada que me devuelva a mi hija, a todos los a padres, les pido que tengan cuidado", lamentó.