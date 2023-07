Joven de 18 años sería el presunto asesino de su pareja sentimental en Barranca

El pasado 28 de junio, una noticia impactante sacudió a la provincia de Barranca, donde encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 18 años, quien habría fallecido producto de un disparo realizado por su pareja.

Según informes recogidos por Exitosa, en la vivienda del pasaje San Pablo, cuatro personas estaban presentes cuando ocurrió la tragedia. Tres personas acudieron a la dependencia policial para dar información sobre la muerte del joven Aldair Jesús Puchioc Silvestre. Entre los presentes estaban los hermanos Iparraguirre y su hermana mayor.

No obstante, después de contratar a un abogado, la hermana mayor de los Iparraguirre cambió su versión sobre quién disparó al joven. Inicialmente, había mencionado que uno de los hermanos tenía el arma en una bolsa.

La madre de la víctima negó la versión que aseguraba que su hijo había fallecido por jugar a la ruleta rusa y exigió a las autoridades que atrapen a los responsables.

"Yo quiero justicia para mi hijo porque él no sea él no ha jugado la ruleta o sea él no le gustaba el arma. A él lo han matado eso es lo que yo quiero investigación y el que ha sido ha sido su pareja que lo ha matado a mi hijo", aseveró.