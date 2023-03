La Libertad: Colegios de Alto Trujillo lucen llenos de basura y sin agua potable

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Debido a que el inicio del año escolar se realiza desde este lunes 27 de marzo en toda la región La Libertad, los padres de familia del Distrito de Alto Trujillo hicieron un dramático llamado a través de Exitosa para convocar a las autoridades y se proceda a limpiar los exteriores de los diferentes colegios de la zona que lucen con basura, desmonte e incluso animales muertos.

Las reporteras de Exitosa realizaron, durante toda la semana pasada, un recorrido por las diferentes calles del distrito, comprobando que efectivamente se registran cúmulos gigantes de basura como por ejemplo en los colegios Libertad, Solaris y el Jardín 2169.

Según indicaron las madres de familia, desde hace varias semanas no ha pasado el camión recolector de basura, eso ha generado que incremente la cantidad de basura y se genere una plaga de moscas y roedores cerca al jardín 2169 que se ubica en el barrio 5A.

"Hemos intentado comunicarnos con las autoridades, pero no nos responden, por eso pedimos que Exitosa como siempre lo hace, que convoque a las autoridades de manera urgente, no sabemos que más hacer, ha pasado varias semanas y hasta la fecha no se llevan la basura y las ratas y moscos invaden los colegios, queremos que nos ayuden por favor faltan pocos días para que nuestros hijos entren a estudiar" señaló una madre de familia.

El mismo panorama que se repite en los colegios Libertad y Solaris, donde los vecinos han pedido ayuda ya que temen que los menores puedan contraer enfermedades por la quema de basura, los mosquitos y los roedores que se aprecian a simple vista.

"El 27 de marzo nuestros hijos tendrán que asistir al colegio en medio de esta basura, nosotros como vecinos del barrio 6A nos hemos organizado para recoger la basura y colocarla en sacos para no dificultar el recojo de la basura, sin embargo, hasta ahora no vienen", manifestó una moradora del Distrito de Alto Trujillo.

Sin agua

Otro de los problemas que preocupan a los padres de familia es la escasez de agua potable, debido a las lluvias el distrito se quedó sin el liquido elemento por más de 12 días, pero por falta de presión, varios sectores no cuentan con agua potable y en otros barrios el agua solo llega por una hora y con una presión mínima.

"Señorita, si no llega el agua para nuestras casas, para los colegios no llegará y ahí son miles de niños que necesitan asearse y hacer sus necesidades, esos baños serán focos de contaminación, cuantas enfermedades se pueden presentar, antes de empezar las clases que se aseguren que habrá agua permanente o la salud de nuestros hijos corre peligro", dijo una madre del colegio Solaris.

Soluciones

Ante la problemática, que a través de Exitosa se viene evidenciando, se está realizando una cruzada solidaria con congresistas y autoridades locales para que puedan intervenir gestionando ayuda para esta población de más de 90.000 mil habitantes que sufren el olvido de las autoridades. Se espera una intervención desde el Ejecutivo en los próximos días.