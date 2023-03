Trujillanos se las ingenian para lavar su ropa y asearse

Ante la angustiante falta de agua portable en más del 60% de la población de la provincia de Trujillo, en La Libertad, cientos de ciudadanos empezaron a buscar los pocos riachuelos o puquios que aun mantienen sus corrientes cristalinas para asearse, lavar su ropa e incluso llevar agua hasta sus domicilios para consumirla luego de hervirla.

Una de las zonas más concurridas fue el puquio Barraza, ubicado en el distrito de Laredo, a aproximadamente 20 minutos del centro de Trujillo, hasta donde llegaron familias enteras para realizar labores de lavado de ropa e incluso sus vehículos, debido a la falta de agua en sus distritos como El Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo, La Esperanza, desde hace 6 días.



El puquio Barraza, es utilizado para regar campos de cultivo del parte del Valle Santa Catalina entre los distritos de Laredo, Moche y Trujillo.



"El agua se cortó repentinamente y no tuvimos tiempo ni para guardar un balde, las cisternas que reparten agua no llegan a nuestro barrio, estamos 5 días sin bañarnos y nuestros hijos ya están con sarpullido, entonces no nos queda otra que venir a este puquio a bañarnos, lavar la ropa y llevar algo de agua para la casa, por lo menos aquí es gratis", dijo don Rosendo, un taxista que disfrutaba del agua junto a su numerosa familia.