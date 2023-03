Más de 90 mil habitantes de Alto Trujillo piden auxilio

Exitosa acudió al pedido de auxilio desesperado de miles de pobladores de Alto Trujillo, ex centro poblado que, desde que fue elevado a categoría de distrito, quedó en el limbo legal, político y económico debido a que hasta la fecha no tiene alcalde ni presupuesto para recoger la basura, resolver necesidades de pobladores y todas las obras quedaron paralizadas desde diciembre del año 2022.

Frente al abandono de las autoridades provinciales y regionales en Alto Trujillo, Exitosa inició campaña solidaria "Alto Trujillo en emergencia"; para que la voz de los moradores sea escuchada y movilizar a las autoridades para que realicen una intervención con maquinaria para recoger miles de toneladas de basura acumulada por más de tres meses, drenar las aguas residuales de desagües colapsados y fumigar todo el distrito ante la presencia de zancudos.

El agua potable es otra necesidad que debe resolverse de manera urgente. Durante el recorrido, Exitosa comprobó que luego de las inundaciones por las intensas lluvias, varias tuberías colapsaron y la falta de presión no permite que varios barrios sigan sin agua potable por más de 13 días.

"Señorita, por Dios necesitamos agua para cocinar, para lavar a nuestros niños, hasta nuestro barrio que es el número 7 no llega ni una cisterna y nuestros pequeños y ancianos se están enfermando, por Dios, ayuda, ayuda, no nos abandonen, no nos dejen morir", clamó una angustiada madre de familia.