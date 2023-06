La Libertad: mujer brutalmente asesinada había denunciado a su expareja por amenazas de muerte

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De terror. Una madre de familia fue brutalmente asesinada luego de recibir varios machetazos en la cabeza, al interior de su vivienda, en el caserío Poc Poc, en el distrito de Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión.

La víctima mortal, identificada como Santana Mauricio Vereau, ya había denunciado a su expareja y padre de sus 4 hijos, Faustino Honorio Cruz, en una anterior oportunidad, por presuntos delitos de violencia familiar, violencia psicológica y amenazas de muerte. El reporte de su denuncia del año 2019 detalla que, desde que se unió con Faustino Honorio fue agredida cuando vivían en Aricampampa, luego en Virú y por último en el caserío de Poc Poc.

A pesar de haber logrado separarse del padre de sus hijos, este siempre estaba cerca de ella a través de sus hijos porque los hacía trabajar junto a él.

Acusado

Tras el asesinato, los deudos de Santana Mauricio Vereau denunciaron que la víctima solo tendría un responsable de su muerte: Faustino Honorio Cruz

"Él la ha matado a mi hermana, no hay nadie más. Es un celoso, sinvergüenza. Por mucho tiempo le ha venido pegando. Una vez, para el día de la Madre, y mi cuñada me pregunta ¿dónde estaba Santana", luego encuentro a mi hermana con su cabeza rajada y ella solo me dice que se había caído. Pedimos justicia, queremos que lo lleven a la cárcel a él, no hay nadie más", declaró una de sus hermanas.

Otro de los pobladores detalló que la pareja llevó, durante los últimos años, una relación atormentada y tóxica.

"A nosotros nos avisan a las doce de la noche, en cuanto a este señor que está sospechoso de maltratarla, incluso llegó a rajarle la cabeza, entonces se tomó la decisión para que se separen. Incluso, tengo versiones que la señora había solicitado sus garantías personales. A nosotros nos llaman porque los familiares también pertenecen a las rondas", agregó un directivo de los ronderos.

Por su parte, el acusado, Faustino Honorio Cruz negó las imputaciones alegando que a él le avisaron cuando estaba trabajando dentro de una mina de carbón junto a sus hijos. Hasta el lugar llegó la Policía y fiscalía para proceder con el levantamiento del cadáver y realizar las diligencias de acuerdo a ley.

Se enfrentaron

El homicidio de la mujer de 40 años provocó que sus familiares increparan personalmente al principal sospechoso de la muerte. En los exteriores de la vivienda, principalmente, sus hermanas, protagonizaron escenas de dolor y agresión contra Faustino Honorio, mientras le recriminaban por, supuestamente, haber asesinado a Santana Mauricio.

"Tú has matado a mi hermana desgraciado, mírame a la cara y dime que no la has matado, desgraciado", enfrentó una de sus hermanas al acusado.

Exitosa conoció que la víctima era integrante de la junta directiva de la base rondera del caserío de Poc Poc, por tal razón, los integrantes ronderiles de la zona también alzaron su voz de protesta para que la Fiscalía dé con los responsables del macabro crimen.

Detenido

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco, quienes detuvieron a Faustino Honorio, debido a que se le detectó algunas contradicciones en sus declaraciones. Se informó que, dos de sus hijos también fueron intervenidos.La Libertad: mujer brutalmente asesinada había denunciado a su expareja por amenazas de muerte

Víctima recibió varios golpes con un hacha en la cabeza al interior de su vivienda. Agentes de la Policía intervinieron a la expareja de la fémina, luego que familiares se refirieran a él como el principal sospechoso.

De terror. Una madre de familia fue brutalmente asesinada luego de recibir varios machetazos en la cabeza, al interior de su vivienda, en el caserío Poc Poc, en el distrito de Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión.

La víctima mortal, identificada como Santana Mauricio Vereau, ya había denunciado a su expareja y padre de sus 4 hijos, Faustino Honorio Cruz, en una anterior oportunidad, por presuntos delitos de violencia familiar, violencia psicológica y amenazas de muerte. El reporte de su denuncia del año 2019 detalla que, desde que se unió con Faustino Honorio fue agredida cuando vivían en Aricampampa, luego en Virú y por último en el caserío de Poc Poc.

A pesar de haber logrado separarse del padre de sus hijos, este siempre estaba cerca de ella a través de sus hijos porque los hacía trabajar junto a él.

Acusado

Tras el asesinato, los deudos de Santana Mauricio Vereau denunciaron que la víctima solo tendría un responsable de su muerte: Faustino Honorio Cruz

"Él la ha matado a mi hermana, no hay nadie más. Es un celoso, sinvergüenza. Por mucho tiempo le ha venido pegando. Una vez, para el día de la Madre, y mi cuñada me pregunta ¿dónde estaba Santana", luego encuentro a mi hermana con su cabeza rajada y ella solo me dice que se había caído. Pedimos justicia, queremos que lo lleven a la cárcel a él, no hay nadie más", declaró una de sus hermanas.

Otro de los pobladores detalló que la pareja llevó, durante los últimos años, una relación atormentada y tóxica.

"A nosotros nos avisan a las doce de la noche, en cuanto a este señor que está sospechoso. de maltratarla, incluso llegó a rajarle la cabeza, entonces se tomó la decisión para que se separen. Incluso, tengo versiones que la señora había solicitado sus garantías personales. A nosotros nos llaman porque los familiares también pertenecen a las rondas", agregó un directivo de los ronderos.

Por su parte, el acusado, Faustino Honorio Cruz negó las imputaciones alegando que a él le avisaron cuando estaba trabajando dentro de una mina de carbón junto a sus hijos. Hasta el lugar llegó la Policía y fiscalía para proceder con el levantamiento del cadáver y realizar las diligencias de acuerdo a ley.

Se enfrentaron

El homicidio de la mujer de 40 años provocó que sus familiares increparan personalmente al principal sospechoso de la muerte. En los exteriores de la vivienda, principalmente, sus hermanas, protagonizaron escenas de dolor y agresión contra Faustino Honorio, mientras le recriminaban por, supuestamente, haber asesinado a Santana Mauricio.

"Tú has matado a mi hermana desgraciado, mírame a la cara y dime que no la has matado, desgraciado", enfrentó una de sus hermanas al acusado.

Exitosa conoció que la víctima era integrante de la junta directiva de la base rondera del caserío de Poc Poc, por tal razón, los integrantes ronderiles de la zona también alzaron su voz de protesta para que la Fiscalía dé con los responsables del macabro crimen.

Detenido

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco, quienes detuvieron a Faustino Honorio, debido a que se le detectó algunas contradicciones en sus declaraciones. Se informó que, dos de sus hijos también fueron intervenidos.