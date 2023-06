La Libertad: Ronderos de Parcoy anuncian paro por presuntos abusos contra minera

Fuerte denuncia. En declaraciones a Exitosa, el presidente de las rondas campesinas del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, Walter Trujillo, señaló que la empresa minera Marsa, realiza constantes abusos contra los comuneros del distrito.

Esto, tras el fallecimiento de un pallaquero en la zona y detención de agentes de la Policía Nacional.

El presidente de las rondas campesinas del distrito de Parcoy también informó que darán inicio al paro.

"Vamos a dar inicio como distrito de Parcoy, en Bella Aurora que es la entrada a la provincia de Pataz y a toda la provincia. El distrito de Parcoy tiene 32 bases ronderiles. Me imagino que el distrito de Pataz también se unirá a este paro por el abuso de una minera que está en la zona", agregó.

Ante denuncia contra el subprefecto de Parcoy, Juan Carlos Lara Coronel, donde habría hecho firmar a iletrados para favorecer a empresa minera Marsa y perjudicar a familiares de minero asesinado, el presidente de las rondas campesinas de Parcoy, Walter Trujillo, exigió al subprefecto de Parcoy a que ponga su cargo a disposición.

"Nosotros desde un inicio, con el tema del subprefecto, denunciamos la irregularidad y el desacuerdo con su designación porque él fue teniente gobernador y el distrito de Parcoy no estaba de acuerdo. Nosotros no lo reelegimos como teniente gobernador porque había incurrido en faltas con el anterior alcalde. Presentamos memoriales ante la prefecta regional para que se ponga a otra persona en su lugar, pero se ha hecho caso omiso. Cuando sucedió el asesinato a un compañero por parte de unos policías de convenio y trabajadores de la empresa minera Marsa que dispararon a matarlo. Por eso es que nos hemos indignado porque el subprefecto de Parcoy ha hecho usurpación de funciones porque él es autoridad política y no ha tenido motivos para resolver problemas de esta índole", detalló.