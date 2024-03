¡Lamentable! Mujer confunde a repartidor de flores con un extorsionador y lo asesina en La Libertad

Un trágico episodio ha ocurrido en la región de La Libertad. Esta vez, un hombre murió baleado luego de que una mujer lo confundiera con un extorsionador y abriera fuego en su contra.

El inédito hecho tuvo lugar alrededor de las 07:30 p.m. en la residencial San Francisco, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, donde la víctima, identificada como Juan Alfredo Jiménez Zevallos (46), llegó hasta una vivienda para entregar flores a la pretendiente de su sobrino.

Sin embargo, este hombre no esperó que Morelia Elizabeth Agustín Juárez (27) pensara que fuera un delincuente y disparara contra él. Según señaló la mujer, tuvo dicha reacción debido a que había recibido amenazas cuando el tío de su expareja llegó con el detalle de amor.

"Me estaban amenazando justo en ese momento que el señor llegaba. Las horas coinciden. No ha sido mi intención en ningún momento. Yo tenía temor porque a mí me estaban amenazando y extorsionando", indicó la autora de los disparos.

En esa misma línea, la mujer de 27 años reveló que había tenido contacto vía Whatsapp con el hombre que llegó hasta su inmueble para entregarle las flores.

Sin embargo, indicó que pese a que le pidió que se identificara y diera a conocer de quién provenía dicho regalo, Jiménez Zevallos se habría negado a revelar esta información.

"Él vino a visitarme y me mandó flores con su tío, pero, en mi Whatsapp, yo le pregunto al señor y me dice que quiere entregarme las flores personalmente, y yo trabajo, todo el tiempo. No me quería decir quién era", agregó.