Trujillo: ¡Increíble! Niños se salvan de morir tras caída de puerta y ventanas en I.E. N° 2331

Los pequeños estudiantes de la I.E. de inicial 2331, "Manitos de ángel" salieron lastimados por la caída de una puerta y ventanas de su aula debido a la mala infraestructura. El lamentable hecho generó que la directora del colegio reitere su pedido a las autoridades de poder ayudar a dar una mejor calidad para los estudios de sus alumnos.

¡Mala infraestructura!

Las clases iniciaron el 11 de marzo a nivel nacional en los colegios estatales, por lo cual muchos padres consideran que los lugares donde sus niños recibirán sus clases están en las más óptimas condiciones, pero este no fue el caso para "Manitos de Ángel", donde se ocasionó un accidente que afectó a los niños de alrededor de 4 años de edad.

La directora Mónica Cruzado reveló que las clases se realizaban normal hasta que un estruendoso sonido los alertó y fueron corriendo hasta un aula de sus pequeños alumnos y se llevaron una gran sorpresa al percatarse que la puerta había caído por falta de mantenimiento, sobre dos niños, lastimando la cabeza de uno de ellos, mientras que otro tuvo moretones en el hombro. El resto de los menores de edad salieron asustados del lugar y tuvieron que recibir "soporte emocional".

"El día de ayer nos encontrábamos realizando nuestras labores cotidianas de lo más normal hasta que escuchamos un sonido como 'un terremoto'. (...) Estas aulas son prefabricadas de hace 15 años que no han tenido mantenimiento y tampoco han tenido apoyo del gobierno regional, el responsable de ver que los jardines estén en buenas condiciones para iniciar las clases", comentó la directora del centro educativo.

Pide apoyo a Minedu

Asimismo, Cruzado lamentó que las autoridades del gobierno regional de Trujillo los haya abandonado y no muestren un interés por mejorar la infraestructura de su colegio, que lleva alrededor de 15 años con sus aulas de material prefabricada, por lo cual levantó nuevamente su voz para exigir al Ministerio de Educación (Minedu) que se apersone al lugar y los ayuden a mejorar su institución.

"Las autoridades han venido a constatar y a hablar con los padres del área afectada, pero asta la fecha solo me han dicho que está en evaluación, en espera, no me han sabido dar respuesta (sobre la mejora del colegio). (...) De todas maneras, delante de los padres voy a llamar a las autoridades porque las clases se han visto afectadas, se suspendieron hasta el día lunes", concluyó.

Por otro lado, los padres de familia piden un respaldo que les asegure que sus pequeños niños se encuentran seguros mientras estudian lejos de casa, y exigen mayor preocupación del gobierno de Dina Boluarte en el sector educativo, especialmente en las zonas regionales.

Caso similar

Un hecho similar sucede en San Martín de Porres, donde padres de familia del colegio Señor de los Milagros se encuentran preocupados por la mala infraestructura que presenta la institución que alberga a más de 200 alumnos.

Denunciaron la falta de interés de las autoridades del centro educativo y de la UGEL 02 por mejorar el lugar donde sus niños recibirían sus clases, ya que las paredes estaban destruidas. Al saber que la fecha para el retorno escolar estaba cerca, decidieron organizar una actividad para comprar los implementos necesarios y así poder armar un cerco de concreto que pueda proteger a sus niños de la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, la otra parte que no lograron construir con ese material, se ve deteriorado, ya que solo estaban con palos y alambres que están a punto de colapsar y generar algún accidente en el alumnado.

De esta manera, un nuevo caso de mala infraestructura a pocos días del inicio de clases se registró en la I.E. N°2331 "Manitos de ángel", donde niños de 4 años de edad se vieron asustados y lastimados por la caída de la puerta y ventanas de su aula, por falta de mantenimiento e interés de las autoridades del Minedu y gobierno regional para garantizarles su seguridad.