'Los Pulpos' : Cabecilla de red criminal es el principal objetivo de la PNP en Trujillo, dice el Cnel. Revoredo

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, coronel Víctor Revoredo, anunció que el objetivo principal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad será capturar a los remantes de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Además, hizo especial énfasis en la detención de Jhonson Cruz Torres, quien es considerado el cabecilla de esta agrupación delincuencial. Incluso, el mencionado coronel aseguró que centrarán sus esfuerzos en ubicar su paradero "cueste lo que cueste".

En esa misma línea, el jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo dio mayores detalles sobre los avances en su lucha contra la inseguridad ciudadana.

Al respecto, el coronel Víctor Revoredo indicó que han logrado capturar a los líderes de las agrupaciones remanentes de 'Los Pulpos', como sería el caso de 'La Jauría', por ejemplo.

Cabe decir que la región 'La Libertad' continúa siendo azotada por la delincuencia, principalmente en la ciudad de Trujillo.

De hecho, un atento tuvo lugar en un inmueble ubicado en la cuadra 13 de la calle Baltazar Villalonga, en el distrito de El Porvenir, donde un grupo de criminales dejaron explosivos en una de las puertas de ingreso.

Tras ello, la agraviada detalló que es la segunda vez que sufre este tipo de ataques en solo diez días e invocó la intervención del coronel Víctor Revoredo.

"Ya no sé qué hacer con esto. Solamente le pido al coronel Revoredo que me ayuden, porque están que me amenazan, están que me asustan y otra vez otra bomba en menos de diez días en mí otra puerta enrollable de otro local que yo alquilo. No soy la dueña de los negocios", declaró para nuestro medio.