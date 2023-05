Liberteños exigen fiscalización a minería ilegal tras muerte de 27 mineros en Arequipa

Tras el fallecimiento de 27 mineros en la provincia de Condesuyos en Arequipa, las autoridades y pobladores de las provincias de Pataz, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión, exigen que los responsables de la gerencia regional de Energía y Minas, inicien procesos de fiscalización a fin de garantizar la vida de miles de liberteños dedicados a la minería.



Durante los último 20 años, en las provincias antes mencionadas que están en el ande de La Libertad la misma tragedia de Condesuyos en Arequipa, puede repetirse ante la falta de fiscalización a las operaciones mineras informales y acciones para frenar a la minería ilegal a la que han incursionado organizaciones criminales.

En la región La Libertad, la ilícita actividad de mineros, a la fecha, ha dejado 120 muertes que han quedado impunes por ineficiencia en las investigaciones fiscales y de la Policía.

"Mis hermanos murieron en un socavón, asfixiados como en Arequipa y nadie fue investigado. Quisieron darnos 10 mil soles para que no denunciemos y no aceptamos porque queríamos justicia. Hasta el día de hoy los fiscales se siguen burlando de nosotros", dicen los deudos de dos víctimas que perdieron la vida en un socavón en el año 2021, en el caserío de Shiracmaca, distrito de Huamachuco, donde las labores mineras ilegales no son fiscalizadas.