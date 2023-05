Dina Boluarte: "A donde vamos, Pedro Castillo nos manda su piquete financiado por el narcotráfico y la minería ilegal"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, culpó al exjefe de Estado, Pedro Castillo, de utilizar fondos obtenidos de la minería ilegal y el narcotráfico para enviar piquete en contra de su gobierno.

Durante la ceremonia de implementación de campañas de siempre de plantas, la mandataria afirmó que su antecesor en el cargo estaría pagándole a personas para generar provocaciones que afecten su trabajo.

"No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos, a donde vamos, nos manda su piquete Pedro Castillo financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal", declaró.

De esta manera, la autoridad máxima de la nación expresó que su Gobierno hará caso omiso a todas las incitaciones que busquen perjudicar su labor.

En ese sentido, señaló que impulsará políticas que permitan avanzar y "trabajar en paz". Así pues, dio cuenta de las primeras acciones que ha realizado bajo esa perspectiva.

La jefa de Estado acusó al expresidente de ser el autor de las muertes que dejaron las protestas suscitadas durante diciembre y enero último.

De acuerdo a la mandataria, las marchas del primer trimestre del año solo beneficiarían al exfuncionario hoy detenido en el penal de Barbadillo.

Asimismo, Boluarte aseguró que no descansará hasta brindar una mejor calidad de vida a la población mediante el acceso a servicios de agua y desagüe, educación y salud.

De esta manera, mencionó que se encargará de transferir el presupuesto que corresponde a las obras que han sido planteadas para atender a las necesidades de la ciudadanía.

"No pararemos, no nos vamos a detener, hasta no haber logrado que la población peruana tenga una mejor calidad de vida, eso implica dar salud, educación, puentes, carreteras, agua y desagüe", detalló.