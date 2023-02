Madre de menor fallecido en protestas en Puno exige justicia: "Mi hijo iba a una cabina de internet y lo mataron"

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A un mes de la muerte de 18 personas en la región Puno a causa de las protestas sociales, Asunta Humpiri exige justicia por la muerte de su hijo de 15 años, Brayan Apaza Humpiri, quien fue herido por un impacto de bala el 9 de enero, perdiendo la vida dos días después.

El adolescente recibió una bala en la cabeza cuando se desplazaba por el jirón Moquegua, cruce con Ramón Castilla, exactamente a una cuadra de una comisaría local en Juliaca.

"Yo exijo justicia para mi hijo que es menor de edad, tenía 15 años. Aquí, en este lugar, lo han matado los malditos policías. ¡Exijo justicia! Hoy se cumple un mes", lamentó Asunta en declaraciones para Exitosa.

A pocas semanas de haber enterrado a su hijo, la madre de Brayan denunció que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo se ha contactado con ella para darle el pésame o una explicación por la muerte de su pequeño, quien no participaba esa noche de las protestas.

"Nadie se ha comunicado de Lima, ninguna autoridad. Simplemente me han ayudado mis hermanos de Juliaca, todo Juliaca, ellos no me han dejado y me acompañaron hasta el último, pero de Lima, no", mencionó entre lágrimas.

Asunta Apaza recordó que al promediar las 18:00 horas del 9 de enero, antes del inicio de la represión policial, el adolescente le pidió permiso para acudir 30 minutos a una cabina de internet. Ambos acordaron encontrarse en el jirón Moquegua con Túpac Amaru después, pero no apareció.

"Ese día me pidió media horita para entrar al internet y me dijo que lo espere". Lo que vino después es que el menor fue llevado al área UCI del Hospital Carlos Monge Medrano, donde fue diagnosticado con fractura craneal y endeña cerebral.

La victima requería una intervención especializada y ser evacuada a Lima, sin embargo, no se pudo realizar el traslado oportuno. Hoy, 9 de febrero, la familia Apaza recuerda a Brayan, pero también espera que los responsables respondan por su muerte.

