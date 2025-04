'Monstruo de EsSalud': Ordenan prisión preventiva para médico acusado de abuso sexual contra una joven

01/04/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La jueza Iris Anchante dictó siete meses de prisión preventiva contra Víctor Félix Mendoza Enríquez, médico de Essalud en Chincha, quien ha sido acusado de abuso sexual, en agravio de persona de identidad reservada de iniciales .E.H.T (25).

"Este monstruo no debería estar en las calles"

El acusado será internado en el Penal de Chincha mientras avanzan las investigaciones en su contra. Familiares de la víctima expresaron su alivio por la decisión judicial y exhortaron a otras posibles víctimas a denunciar.

"Nos alivia saber que se puede obtener justicia. Agradecemos al fiscal Saúl Vargas y a la jueza Iris Anchante por manejar el caso con responsabilidad. Este monstruo no debería estar en las calles. Sabemos que no es la primera víctima, por eso pedimos que las demás se sumen y no tengan miedo", declaró un familiar.

Por otro lado, otra familiar de la víctima cuestionó la falta de respaldo por parte de las autoridades del hospital, aseguró que no tiene respaldo del centro médico y que seguirá en la lucha hasta que se cumpla los 7 meses y continuar con la demanda.

Además hizo un llamado a las víctimas para que pongan la denuncia ya que no sería la primera vez. Según el testimonio de la víctima, el abuso ocurrió el 27 de marzo, cuando acudió a una cita en el hospital Essalud de Chincha, donde ella solo iba por un malestar.

"A las 3 de la tarde, este médico me dio un tratamiento. El 21 me dio una cita adicional para el 27 para supuestamente tratarme el malestar. Ese día, tras aplicarme el medicamento, me acerqué al consultorio y le expliqué mis síntomas", narró la víctima.

La mujer relató que el médico le pidió que subiera a la camilla y se desabrochara el pantalón, para poder examinarla haciéndole preguntas fuera de lugar, es ahí donde la víctima siente incomodidad.

"Me dijo que me bajara un poco más el pantalón, luego lo bajó hasta mis tobillos. Observó mis partes íntimas con una linterna y, usando guantes, me tocó. Me sentí mal y sucia, no sabía qué hacer.", detalló la joven.

¿Más víctimas del mismo agresor?

Tras la difusión del caso, nuevas denuncias han surgido. Una mujer se comunicó con nuestra plataforma digital para informar que también fue víctima del médico en el hospital René Toche Groppo. Según su testimonio, el acusado habría actuado de la misma manera con otras pacientes.

Además, una tercera víctima ha denunciado públicamente que sufrió un abuso similar por parte de Mendoza Enríquez dentro del mismo establecimiento de salud, lo que refuerza las acusaciones en su contra y sugiere un patrón de conducta delictiva.